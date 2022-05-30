Россия понесла в Украине сокрушительные потери среди офицеров младшего и среднего ранга, - британская разведка

Об этом сообщает Минобороны Британии в twitter .

По информации британской разведки, Россия понесла сокрушительные потери среди своих офицеров среднего и младшего ранга. Командиры бригад и батальонов вынуждены находиться непосредственно на передовых позициях, поскольку несут высокий уровень ответственности за работу своих подразделений. Младшим офицерам пришлось управлять тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает подготовленных сержантов, выполняющих эту роль в западных армиях.

В разведке прогнозируют, что утрата большого числа молодых профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы РФ с модернизацией подхода к командованию и управлению. Уже сейчас батальонные тактические группы (БТГ), которые возобновляются в Украине из уцелевших подразделений, будут менее эффективны из-за нехватки младших руководителей.

"Учитывая многочисленные достоверные сообщения о локализованных бунтах среди российских войск в Украине, нехватку опытных и надежных командиров взводов и рот, следует ожидать дальнейшего снижения морального духа и плохой дисциплины", - констатировали в разведке Великобритании.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до 29 мая оккупанты потеряли около 30 250 военных .

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