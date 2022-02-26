Россия понесла потери в более 3 тыс. убитых и 200 пленных, оккупанты сдаются сами, - Резников
Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что спустя более двух суток после российского вторжения в Украину убито более трех тыс. захватчиков, в плен взято более 200 - это количество увеличивается
Об этом он написал в Facebook.
"Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Количество пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами", - отметил министр.
Резников добавил, что уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более 100 российских танков.
По его словам, вчера стингерами сбили 7 вертолетов.
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