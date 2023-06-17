Россия получила временное преимущество в авиации на юге Украины, - британская разведка
Британская разведка считает, что российские войска временно получили преимущество в воздухе на юге благодаря дополнительным ударным вертолетам
Об этом сообщает министерство обороны Британии.
Британская разведка отметила, что с начала украинских контрнаступательных сделок на юге Украины Россия усилила свои ударные вертолетные силы в регионе.
"На снимках видно, что более 20 дополнительных российских вертолетов переброшены в аэропорт Бердянска, примерно в 100 км от линии фронта", - говорится в сообщении.
В отчете минобороны Британии отмечается, что в постоянном соревновании между авиацией и средствами противодействия ей Россия, вероятно, получила на юге Украины временное преимущество. Причиной этому стали ударные вертолеты, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям.
- Уже 21 мая британская разведка отмечала , что из-за массового уничтожения ВСУ дронов российская авиация минимизировала количество полетов над Украиной.
- 15 июня в минобороны Великобритании сообщили , что увеличение количества боевых вылетов российской тактической авиации связано с украинским контрнаступлением.
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