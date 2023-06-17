Россия получила временное преимущество в авиации на юге Украины, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Британии.

Британская разведка отметила, что с начала украинских контрнаступательных сделок на юге Украины Россия усилила свои ударные вертолетные силы в регионе.

"На снимках видно, что более 20 дополнительных российских вертолетов переброшены в аэропорт Бердянска, примерно в 100 км от линии фронта", - говорится в сообщении.

В отчете минобороны Британии отмечается, что в постоянном соревновании между авиацией и средствами противодействия ей Россия, вероятно, получила на юге Украины временное преимущество. Причиной этому стали ударные вертолеты, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям.