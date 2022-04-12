Россия получила военную технику и боеприпасы из Ирака, ввезенные контрабандной через Иран, - The Guardian
СМИ сообщают, что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака, поступающих через иранские сети контрабанды оружия
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники среди иракских бойцов и разведывательных служб.
Отмечается, что Россия получает поставки боеприпасов и боевой техники из Ирака, поставки идут через контрабандные каналы иранских сетей. Речь идет, в частности, о РПГ и противотанковых ракетах, а также реактивных системах залпового огня бразильской разработки.
Кроме того, Тегеран передал Москве ракетный комплекс Bavar 373, похожий на российский С-300, пишет издание.
В The Guardian добавляют, что использование Москвой преступного мира, занимающегося торговлей оружием, приведет к огромным последствиям – изменится объем и направления международного оборота оружия.
- Ночью 13 марта посольство США, находящееся в иракском Эрбили, подверглось ракетным обстрелам с воздуха. Военный журналист Андрей Цаплиенко считает, что Россия причастна к ракетному удару по посольству США в Ираке.
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