Россия получила военную технику и боеприпасы из Ирака, ввезенные контрабандной через Иран, - The Guardian

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники среди иракских бойцов и разведывательных служб.



Отмечается, что Россия получает поставки боеприпасов и боевой техники из Ирака, поставки идут через контрабандные каналы иранских сетей. Речь идет, в частности, о РПГ и противотанковых ракетах, а также реактивных системах залпового огня бразильской разработки.



Кроме того, Тегеран передал Москве ракетный комплекс Bavar 373, похожий на российский С-300, пишет издание.



В The Guardian добавляют, что использование Москвой преступного мира, занимающегося торговлей оружием, приведет к огромным последствиям – изменится объем и направления международного оборота оружия.

Ночью 13 марта посольство США, находящееся в иракском Эрбили, подверглось ракетным обстрелам с воздуха. Военный журналист Андрей Цаплиенко считает, что Россия причастна к ракетному удару по посольству США в Ираке.