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Россия получила технологии для отслеживания переписок в шифрованных мессенджерах, - NYT

3 июля, 2023 понедельник
13:30
Технологии россия хакер

В России ФСБ получила технологии, позволяющие отслеживать переписки в таких зашифрованных мессенджерах, как Telegram, WhatsApp и Signal, а также идентифицировать анонимных пользователей, взламывать учетные записи и отслеживать геолокацию мобильных устройств

Об этом сообщает The New Tork Times со ссылкой на документы поставщиков технологий для отслеживания и на человека, связанного с операциями цифрового отслеживания в РФ.

Газета пишет, что к слежке за людьми через мессенджеры причастен ряд российских технологических фирм, принадлежащих Citadel Group. Ранее она частично принадлежала одному из "любимых олигархов" президента РФ Владимиру Путину Алишеру Усманову. Среди этих компаний есть фирмы "МФИ-Софт", "Вас-Эксперты" и "Протей".

Так "МФИ-Сфот" предлагает систему слежения, обеспечивающую отображение информации об абонентах связи и их интернет-трафике. "Протей" же предоставляет продукты, помогающие превратить голос из перехваченных телефонных звонков в текст. также компания предлагает инструменты для выявления "подозрительного поведения".

Также отслеживать пользователей помогает инструмент NetBeholder. Он показывает геолокацию двух телефонов в течение дня, чтобы определить, пересекались ли они друг с другом. Это помогает понять, встречались ли владельцы телефонов друг с другом. Также приложение может проверить, как часто несколько телефонов находятся в одной и той же области. На основе этого можно заключить, что кто-то может использовать два или более телефонов.

Кроме того, NetBeholder имеет полный доступ к информации об абонентах связи от телекоммуникационных сетей. Таким образом инструмент может точно определить регион РФ, чтобы понять, из какого рода каждый пользователь, или откуда приехал гражданин другой страны.

И хотя NetBeholder не способен перехватывать содержимое сообщений, он может определить, куда именно уходят отправленные данные. Так инструмент точно определяет, когда кто-то посылает определенный файл или подключается к голосовому звонку в Telegram, WhatsApp и Signal. Таким образом, ФСБ получает доступ к важным метаданным. Речь идет об информации о том, кто, когда, где и с кем говорит и о прикрепленных к сообщению файлах.

Другое ПО может собирать пароли, вводимые на незашифрованных сайтах.

Газета пишет, что некоторые программы для отслеживания и другие технологии слежения уже начали распространяться за пределы РФ. Так, маркетинговые документы свидетельствуют о том, что компании планируют продавать свои продукты в Восточной Европе и Центральной Азии. Также они намерены распространить их в Африке, Ближнем Востоке и Южной Америке. В частности, по данным Citizen Lab, оборудование компании "Протей" использовали телекоммуникационная компания из Ирана, чтобы регистрировать использование интернет-трафика и блокировать сайты.

Разработчики мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal отмечают, что у них мало средств защиты данных от такого типа отслеживания. По их словам, шифрование может скрывать определенные сообщения, которыми обмениваются пользователи, но не может блокировать данные об обмене. В частности, разработчики Signal рекомендуют использовать функцию, отправляющую трафик через другой сервер. Таким образом, можно скрыть его источник и назначение.

  • В конце апреля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что необходимо регулировать работу Telegram. Этот вопрос находится на уровне обсуждения.
Мир
Россия
ФСБ
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