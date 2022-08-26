Россия получила сотни иранских беспилотников, которые могут использовать против Украины, - AP

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей западных разведок.

"Не понятно, начала ли Россия использовать беспилотники против украинских целей, но беспилотники, похоже, работают и готовы к использованию", - заявили журналистам официальные лица, говорившие на условиях анонимности.

Отмечается, что поставки беспилотников - это признак более тесного военного сотрудничества между давними союзниками.

В политических кругах об этом говорят на фоне текущих переговоров США и Ирана о возобновлении выполнения Ираном ядерного соглашения 2015 года, из которого США вышли в 2018 году. Идея заключается в смягчении санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядренной программы.

В то же время, противники возвращения в Соглашение считают, что отмена санкций против Тегерана может позволить РФ усилить военные действия в Украине и обойти свои санкции, переправляя нефть и другие ресурсы через Иран.

Российские военнослужащие прошли тренинг в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников. Об этом 10 августа сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

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