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Россия получила полезные ископаемые на сумму $12 трлн на оккупированных территориях Украины, - Washington Post

10 августа, 2022 среда
19:03
Мир

Россия получила полезные ископаемые с оккупированных территорий Украины на сумму $12 триллионов, это свыше 60% угольных месторождений, 11% нефтяных и 20% газовых, а также свыше 40% залежей металлов

Об этом отмечает издание The Washington Post.

Согласно анализу для Washington Post, проведенному канадской геополитической компанией SecDev, львиная доля угольных залежей, которые десятилетиями обеспечивали критически важную сталелитейную промышленность Украины, оказалась в руках России.

Общая сумма, которую Россия получила, захватив украинские месторождения полезных ископаемых с оккупированных территорий Украины, составляет $12 триллионов. Это более 60% угольных месторождений, 11% нефтяных и 20% газовых, а также более 40% залежей металлов.

В издании отмечают, что если кремлю удастся аннексировать захваченную украинскую территорию, Украина потеряет доступ к почти двум третям своих месторождений, включая хранилища природного газа, нефти и редкоземельных минералов. Это может помешать Европе искать альтернативу импорту из России и Китая.

  • 13 июня Кабинет министров запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи. Согласно постановлению, квоты установлены на мазут, уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля) и природного газа украинского происхождения.

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