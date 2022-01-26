Россия заявила, что получила от США ответ на "гарантии безопасности"

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Посол США Джон Салливан передал России ответ Америки по поводу "гарантий безопасности".

"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего Договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 года США отказались предоставлять России гарантии о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

21 января США заявили, что предоставят России свой ответ на требования по "гарантиям безопасности".

Администрация Байдена 26 января направила Кремлю письменные ответы на требования России по "гарантиям безопасности".



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