Об этом сообщает The Washington Post .

По данным американского издания, российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с грузом еще 19 августа. Они доставили в РФ боевые дроны не менее двух типов - Mohajer-6 и Shahed, предназначенных для поражения радиолокационных систем, артиллерийских установок и других военных объектов.

В то же время, источники WP, близкие к разведке США, отметили, что россияне уже столкнулись с многочисленными сбоями в работе этих БПЛА. После первых проведенных тестов военные РФ остались недовольны, поскольку некоторые иранские беспилотники оказались непригодными к использованию.

Тем не менее США считают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ обратилась к Ирану с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

13 июля Иран опроверг обвинения США в передаче РФ беспилотников.

3 августа в Институте изучения войны предположили, что Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний.

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