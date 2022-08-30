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Главная война с Россией Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, - Washington Post

Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, - Washington Post

30 августа, 2022 вторник
08:57
война с Россией

19 августа из Ирана в Россию вылетели грузовые самолеты с первой партией БПЛА, которые Москва будет использовать в войне против Украины

Об этом сообщает The Washington Post .

По данным американского издания, российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с грузом еще 19 августа. Они доставили в РФ боевые дроны не менее двух типов - Mohajer-6 и Shahed, предназначенных для поражения радиолокационных систем, артиллерийских установок и других военных объектов.

В то же время, источники WP, близкие к разведке США, отметили, что россияне уже столкнулись с многочисленными сбоями в работе этих БПЛА. После первых проведенных тестов военные РФ остались недовольны, поскольку некоторые иранские беспилотники оказались непригодными к использованию.

Тем не менее США считают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.

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