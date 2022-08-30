Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, - Washington Post
19 августа из Ирана в Россию вылетели грузовые самолеты с первой партией БПЛА, которые Москва будет использовать в войне против Украины
Об этом сообщает The Washington Post .
По данным американского издания, российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с грузом еще 19 августа. Они доставили в РФ боевые дроны не менее двух типов - Mohajer-6 и Shahed, предназначенных для поражения радиолокационных систем, артиллерийских установок и других военных объектов.
В то же время, источники WP, близкие к разведке США, отметили, что россияне уже столкнулись с многочисленными сбоями в работе этих БПЛА. После первых проведенных тестов военные РФ остались недовольны, поскольку некоторые иранские беспилотники оказались непригодными к использованию.
Тем не менее США считают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ обратилась к Ирану с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.
- 13 июля Иран опроверг обвинения США в передаче РФ беспилотников.
- 3 августа в Институте изучения войны предположили, что Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний.
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