Россия получила новую партию иранских беспилотников, - ГУР
Россия возобновила атаки по Украине беспилотниками, поскольку получила новую партию оружия из Ирана
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона .
"Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "шахедов" явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение", – рассказал Юсов.
Он добавил, что по данным ГУР, россияне пока не получили иранские баллистические ракеты. В то же время Юсов подтвердил, что украинской разведке известно, что соответствующие договоренности между Москвой и Тегераном были достигнуты.
- 17 декабря британская разведка сообщила, что россияне перенесли запуски иранских дронов из Крыма в Краснодарский край из-за уязвимости оккупированного полуострова.
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