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Россия получила "красный флажок". Авиакомпании РФ оказались в списке опасности гражданских полетов

15 сентября, 2022 четверг
16:07
Мир

Входящая в структуру ООН Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила России "красный флажок" — он указывает на серьезные проблемы в области безопасности полетов

Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Таким образом, Россия стала второй страной в мире после Бутана, вызвавшей у ICAO существенные опасения по безопасности и она официально декларировала проблемы с безопасностью полетов в РФ ("красный флажок" ранее был также в Эритрее).

В красной зоне в России оказался показатель "летной годности". В 2022 году ICAO обнаружила серьезную проблему в области безопасности по способности России должным образом контролировать воздушные суда.

ICAO пригрозила поставить России "красный флажок" три месяца назад — в том случае, если до 14 сентября российские власти не разберутся "с очевидной до сих пор не решенной проблемой в области обеспечения безопасности полетов".

Речь идет о запретной статье Чикагской конвенции двойной регистрации самолетов. Она говорит, что воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве.

В марте авиавласти Бермудских островов приостановили действие сертификатов летной годности (СЛП) в более чем 700 самолетов в России, которые на тот момент были зарегистрированы в бермудском реестре.

После этого воздушные суда с иностранной регистрацией перешли в российскую юрисдикцию, СЛП были автоматически продлены до конца текущего года, а контроль за их летной годностью начала осуществлять только Росавиация.

По состоянию на 13 сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 самолетов авиакомпаний РФ (на 24 февраля было 768).

Как отмечают эксперты, ICAO использует "красные флажки" для коллективного информирования других стран, а не для того, чтобы наказывать или угрожать получающим их государствам. Решение, что делать с этой информацией, остается по усмотрению каждого отдельного государства.

  • Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.
  • В результате действия санкций и кризиса, который они вызвали, в России пилотов обяжут производить техобслуживание самолетов, а бортпроводников, кроме основной работы, - убирать в самолете и чинить поломки в салоне. Также Минпромторг планирует заменить второго пилота в самолетах виртуальным, чтобы сэкономить – это тоже противоречит международным правилам безопасности полетов, согласно которым в кабине должно быть не менее двух человек.

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Россия
санкции против России
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