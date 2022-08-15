Депутат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В Мариуполе около 5 миллионов квадратных метров многоэтажного жилого фонда. Россия уничтожила 4 миллиона - 2 млн практически стерла, остальные получили частичные повреждения", - отметил Забавин.

Депутат добавил, что оккупанты за 3 года хотят отстроить 25% разрушенных ими жилых зданий.

"В Мариуполь недавно приезжал российский вице-премьер, который рассказывал, что за 3 года Россия отстроит 1 миллион квадратных метров жилья. То есть за 3 года оккупанты хотят отстроить 25% разрушенного", - отметил Дмитрий Забавин.

13 августа Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты заманивают в Мариуполь рабочих из России, но "кидают" их на деньги.

14 августа в эфире Еспресо волонтер Александр Ярошенко рассказал, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.

15 августа Забавин также рассказал, что в Мариуполе осталось 100-150 тыс горожан.

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