Россия полностью уничтожила 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда Мариуполя, - депутат горсовета Забавин
Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты полностью уничтожили 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда города
Депутат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"В Мариуполе около 5 миллионов квадратных метров многоэтажного жилого фонда. Россия уничтожила 4 миллиона - 2 млн практически стерла, остальные получили частичные повреждения", - отметил Забавин.
Депутат добавил, что оккупанты за 3 года хотят отстроить 25% разрушенных ими жилых зданий.
"В Мариуполь недавно приезжал российский вице-премьер, который рассказывал, что за 3 года Россия отстроит 1 миллион квадратных метров жилья. То есть за 3 года оккупанты хотят отстроить 25% разрушенного", - отметил Дмитрий Забавин.
- 13 августа Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты заманивают в Мариуполь рабочих из России, но "кидают" их на деньги.
- 14 августа в эфире Еспресо волонтер Александр Ярошенко рассказал, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.
- 15 августа Забавин также рассказал, что в Мариуполе осталось 100-150 тыс горожан.
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