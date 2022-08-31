Об этом сообщают российские СМИ.

Газотранспортные операторы OPAL Gastransport и NEL Gastransport заявили, что газопровод не будет работать с 4:00 31 августа до 4:00 3 сентября из-за профилактических работ.

Ранее в Газпроме утверждали, что остановка Северного потока необходима, чтобы провести техническое обслуживание и плановые работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

Комплекс регламентных работ должен быть выполнен совместно со специалистами Siemens.

Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн ​​куб. м газа, но Россия перед остановкой сократила их до 33 млн. куб. м в сутки из-за несоблюдения условий контракта по ремонту турбины Siemens.

30 августа, Газпром прекратил поставки газа во Францию

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