Россия полностью остановила транспортировку газа по Северному потоку
В среду, 31 августа Газпром полностью остановил транспортировку газа по трубопроводу Северный поток якобы из-за профилактических работ
Об этом сообщают российские СМИ.
Газотранспортные операторы OPAL Gastransport и NEL Gastransport заявили, что газопровод не будет работать с 4:00 31 августа до 4:00 3 сентября из-за профилактических работ.
Ранее в Газпроме утверждали, что остановка Северного потока необходима, чтобы провести техническое обслуживание и плановые работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.
Комплекс регламентных работ должен быть выполнен совместно со специалистами Siemens.
Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но Россия перед остановкой сократила их до 33 млн. куб. м в сутки из-за несоблюдения условий контракта по ремонту турбины Siemens.
-
30 августа, Газпром прекратил поставки газа во Францию
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.48Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное