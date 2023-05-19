Россия покупает через Казахстан чипы и беспилотники для войны в Украине на миллионы долларов, - расследование
Несмотря на введенные санкции, российская оборонная промышленность и армия исправно получают нужные им микроэлектронику и беспилотники через "дружественные" страны
Об этом говорится в совместном расследовании издания "Важные истории", Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности и издания Der Spiegel.
РФ получает микроэлектронику и беспилотники благодаря казахстанским посредникам. Крупнейшие технологические компании отказались от прямых поставок агрессору, но не могут проконтролировать всех своих дистрибьюторов. Поэтому те, как правило, вполне законно, могут продать товар в Китай, Казахстан, Кыргызстан, Армению или в другую "дружественную" к России страну. А уж оттуда он будет поставлен в РФ и отправится в том числе на оборонные предприятия.
Один из главных продавцов дронов DJI в России – компания "Небесная механика". Ее покупатели: федерация ветеранов вооруженных конфликтов "Рысь" (основатель внесен в базу "Миротворец"), Камчатский краевой совет ветеранов войны и труда, а также магазин на Ozon, где закупаются российские военные.
Сама же "Небесная механика" получает дроны от казахстанской "Аспан Арба", которая существует с апреля 2022 года. Ее основатель – владелец "Небесной механики" Илья Гольберг.
Российская фирма "Стек" ввозит комплектующие для производства электроники для ФСБ, разведки и минобороны. Ее поставщик — Da Group 22 из Казахстана, закупающая чипы у немецкой Elix-st. Владеет казахстанской и немецкой фирмами семья российских бизнесменов по фамилии Чернет.
- В начале марта Bloomberg сообщил , что российский импорт в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года. Анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, производимые в странах Евросоюза и других государствах, поставляются в РФ через такие страны, как Турция, Казахстан, ОАЭ. Такие товары можно использовать и в мирных, и в военных целях.
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