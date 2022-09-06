Россия покупает боеприпасы в Северной Корее, - американский генерал
Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставках боеприпасов
Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера.
Запрос России в Северную Корею является "маркером ситуации, в которую попала Россия", – сказал Райдер на брифинге.
"Это демонстрирует ситуацию, в которой оказалась Россия по материально-техническому обеспечению и возможностям обеспечения, касающейся Украины, — сказал генерал. - Мы оцениваем, что на этом фронте для России дела обстоят не очень хорошо. Поэтому тот факт, что они обращаются к Северной Кореи является признаком того, что у них есть определенные проблемы на фронте поддержки".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Танковое табу и почему Шольц держит "леопардов" в Германии, а Путин хочет обратиться за помощью к Ким Чен Ина. Колонка Сергея Згурца
CNN добавляет: США считают, что Москва официально закупила у Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed - Shahed-129 и Shahed-191. Беспилотники способны нести высокоточные боеприпасы и могут использоваться для разведки.
- Аналитики Oryx Intelligence считают, что Россия потеряла в войне с Украиной 1000 танков.
- Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине танки.
- Politico проанализировала, что Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. США и союзники контролируют возможные источники поставок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное