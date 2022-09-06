Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера.

Запрос России в Северную Корею является "маркером ситуации, в которую попала Россия", – сказал Райдер на брифинге.

"Это демонстрирует ситуацию, в которой оказалась Россия по материально-техническому обеспечению и возможностям обеспечения, касающейся Украины, — сказал генерал. - Мы оцениваем, что на этом фронте для России дела обстоят не очень хорошо. Поэтому тот факт, что они обращаются к Северной Кореи является признаком того, что у них есть определенные проблемы на фронте поддержки".

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CNN добавляет: США считают, что Москва официально закупила у Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed - Shahed-129 и Shahed-191. Беспилотники способны нести высокоточные боеприпасы и могут использоваться для разведки.

Аналитики Oryx Intelligence считают, что Россия потеряла в войне с Украиной 1000 танков.

Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине танки.

Politico проанализировала, что Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. США и союзники контролируют возможные источники поставок.