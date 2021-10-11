Россия похитила формулу COVID-вакцины британской компании AstraZeneca, - The Sun
По информации британской разведки, российский шпион похитил формулу COVID-вакцины британской компании AstraZeneca
Об этом сообщает The Sun .
Согласно сообщению, британские службы безопасности имеют доказательства того, что шпионы президента РФ Владимира Путина похитили важные данные о вакцине от COVID-19 компании AstraZeneca.
Так, отмечается, что российская компания Sputnik использует технологию, подобную вакцине, разработанной в Оксфорде. Службы безопасности уверены, что россияне скопировали технологию. По информации издания, данные были украдены иностранным агентом лично.
В издании также напомнили, что в прошлом году разведчики отмечали, что "более чем на 95% уверены", что российские хакеры, финансируемые Кремлем, нацелились на британские, американские и канадские органы, которые разрабатывают вакцину от COVID-19.
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