Россия похитила формулу COVID-вакцины британской компании AstraZeneca, - The Sun

Об этом сообщает The Sun .



Согласно сообщению, британские службы безопасности имеют доказательства того, что шпионы президента РФ Владимира Путина похитили важные данные о вакцине от COVID-19 компании AstraZeneca.



Так, отмечается, что российская компания Sputnik использует технологию, подобную вакцине, разработанной в Оксфорде. Службы безопасности уверены, что россияне скопировали технологию. По информации издания, данные были украдены иностранным агентом лично.



В издании также напомнили, что в прошлом году разведчики отмечали, что "более чем на 95% уверены", что российские хакеры, финансируемые Кремлем, нацелились на британские, американские и канадские органы, которые разрабатывают вакцину от COVID-19.

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