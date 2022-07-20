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Главная война с Россией Россия похитила 400 жителей Запорожской области

Россия похитила 400 жителей Запорожской области

20 июля, 2022 среда
01:12
война с Россией

Около 400 жителей Запорожской области находятся в плену

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в прямом эфире телемарафона.

В плену находятся гражданские жители Запорожской области, работники ЗАЭС и местные власти.

"На территории Запорожской области продолжаются похищения и террор мирных жителей. Что касается темы заложников, сейчас известно о более чем 400 случаях угонов людей разных категорий. К счастью, люди ежедневно выезжают. За вчера это сделали более полутора тысяч человек. Это сложно. Некоторые территории периодически закрываются на фильтрации, но мирные жители все равно эвакуируются. За прошлый месяц это сделали более 40 тыс. человек", - сказал Старух.

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Украина
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
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