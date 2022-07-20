Россия похитила 400 жителей Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в прямом эфире телемарафона.

В плену находятся гражданские жители Запорожской области, работники ЗАЭС и местные власти.

"На территории Запорожской области продолжаются похищения и террор мирных жителей. Что касается темы заложников, сейчас известно о более чем 400 случаях угонов людей разных категорий. К счастью, люди ежедневно выезжают. За вчера это сделали более полутора тысяч человек. Это сложно. Некоторые территории периодически закрываются на фильтрации, но мирные жители все равно эвакуируются. За прошлый месяц это сделали более 40 тыс. человек", - сказал Старух.

19 июля сообщалось, что на временно захваченной Запорожской атомной электростанции российские солдаты похищают руководителей предприятия и прячутся от украинских военных в подвале.

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