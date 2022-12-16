Россия похитила 40 детей из Лисичанска и Северодонецка. Их вывезли в Ставропольский край

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне называют депортацию украинских детей – "оздоровлением".

"Оккупанты проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное "лечение" в детские лагеря. Накануне оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ. В дальнейшем детей или не возвращают родителям, пока они сами не приедут за ними. Семью не отпускают назад, потому что на то русские ввели военное положение. В лучшем же случае, детям в лагере просто промывают детям. Да, детям объясняют, что Украина развязала эту войну, а перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блоггеры, которые используют свой "авторитет" в пропагандистских целях", - говорится в материале.

Центр национального сопротивления призывает родителей уехать с временно оккупированных территорий и не становиться заложниками российских террористов.

В четверг, 15 декабря, жители временно оккупированного Бердянска отметились патриотической акцией.

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