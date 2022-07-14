Россия показала свое отношение и к международному праву, и к Европе, и к цивилизованному миру, - Зеленский об обстреле Винницы
Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия, ни одно другое государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.
Об этом в вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский.
"В результате всего одного ракетного удара по нашему городу Винницы убиты 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших - десятки человек. Среди госпитализированных тяжело ранены.
Россия оборвала жизнь мирных граждан как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Никакая другая террористическая организация не позволяла себе такую дерзость – снова убивать, когда международное сообщество обсуждает предыдущие преступления. Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру.
После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что как можно скорее нужен Специальный трибунал по поводу российской агрессии против Украины", - говорится в обращении.
- Утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице . По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в здание быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр. В результате обстрела было разрушено около 50 зданий.
- В результате ракетных обстрелов гражданских объектов в Виннице погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе трое детей. 117 человек ранены, 39 – не выходят на связь.
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