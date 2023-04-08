Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и продолжительным миром".

Блинкен считает, что РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, чтобы через некоторое время снова наступать.

"Россия должна дойти до того, чтобы быть готова к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и крепкий мир", - подчеркнул госсекретарь США.