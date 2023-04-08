Россия пока не готова к конструктивным переговорам по войне в Украине, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что в настоящее время переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией невозможны
Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и продолжительным миром".
Блинкен считает, что РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, чтобы через некоторое время снова наступать.
"Россия должна дойти до того, чтобы быть готова к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и крепкий мир", - подчеркнул госсекретарь США.
- Напомним, 6 апреля у Зеленского заявили , что не исключают переговоров с РФ по Крыму в случае выхода ВСУ к его границам.
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