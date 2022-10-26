Россия подводной лодкой усилила корабельную группировку в Черном море, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Море продолжает шторм, поэтому будьте осторожны с прогулками по побережью – учитывайте минную опасность. Помните, враг не отказался окончательно от захвата южных регионов, еще питает надежду и как напоминание держит в море 3 больших десантных корабля. Но не поддавайтесь панике и правильно действуйте по сигналам тревог, берегите свою жизнь и сознание от абсурдных вбросов рашистской пропаганды", - пишут в "Юге".

Корабельная группировка россиян в Черном море уменьшилась до 9 единиц, но, как отметили в ОК, усилилось подлодкой. Таким образом, наготове – 3 ракетоносителя, один из которых подводный, в наличии 20 "Калибров".

На южном фронте российские захватчики пытались улучшить свое положение и прорвать оборону ВСУ, но с потерями отступили.

Во вторник, 25 октября, украинская артиллерия уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на южном фронте.

В Херсонской области российский агрессор из танков ударил по недавно деоккупированной Трифоновке.

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