Россия подводной лодкой усилила корабельную группировку в Черном море, - ОК "Юг"
Российский агрессор добавил подлодку к корабельной группировке, которая маневрирует в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Море продолжает шторм, поэтому будьте осторожны с прогулками по побережью – учитывайте минную опасность. Помните, враг не отказался окончательно от захвата южных регионов, еще питает надежду и как напоминание держит в море 3 больших десантных корабля. Но не поддавайтесь панике и правильно действуйте по сигналам тревог, берегите свою жизнь и сознание от абсурдных вбросов рашистской пропаганды", - пишут в "Юге".
Корабельная группировка россиян в Черном море уменьшилась до 9 единиц, но, как отметили в ОК, усилилось подлодкой. Таким образом, наготове – 3 ракетоносителя, один из которых подводный, в наличии 20 "Калибров".
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