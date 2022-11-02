Россия подтвердила слова Эрдогана о возобновлении работы "зернового коридора"

Об этом Эрдоган заявил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, цитирует АА .

Он напомнил, что накануне провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, президент Турции планирует 2 ноября обсудить "зерновой коридор" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Эрдоган отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. После этого турецкий представитель сообщил, что "зерновой коридор" возобновит свою работу 2 ноября в 12:00.

Между тем, российская сторона, которая сначала хотела сорвать соглашение, официально подтвердила, что работа "зернового коридора" возобновляется. Минобороны РФ отмечает, что Россия получила "необходимые письменные гарантии со стороны Украины по неиспользованию гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ".

29 октября РФ объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна Черным морем.

Владимир Зеленский заявил , что уверен в том, что российская сторона хотела сорвать соглашение еще в сентябре.

30 сентября НАТО и ЕС призвали Россию вернуться к "зерновому соглашению".

1 ноября стало известно, что украинское дунайское пароходство (УДП) начинает проект "Дунайский зерновой путь" после выхода России из "зерновой инициативы".

Также в этот день Украина, ООН и Турция заявили о "зерновом соглашении", одновременно с этим РФ потребовала дополнительных гарантий безопасности.

2 ноября президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным по поводу "зернового коридора".