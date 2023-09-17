Россия подтвердила, что мэр Херсона Колыхаев находится в плену
Красный Крест подтвердил, что Россия подала городского голову Херсона Игоря Колихаева в список военнопленных
Об этом " Общественному " сообщил сын Колихаева Святослав.
По его словам, статус был подтвержден 13 сентября 2023 года. В настоящее время горпредседатель находится на территории РФ, состояние здоровья Колихаева неизвестно.
"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колихаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном координационном кабинете штаба", - объяснил Святослав.
Похищение Игоря Колихаева
25 апреля кафиры захватили здание Херсонского городского совета, а уже 26 апреля назначили там свою "городскую власть". Колыхаев оставался в городе и работал дистанционно до 28 июня 2022 года, пока не был похищен.
На следующий день полиция Херсонской области открыла уголовное производство по факту похищения военными РФ Херсонского городского головы Игоря Колихаева. С 7 июля 2022 года полномочия главы городской военной администрации временно исполняла секретарь городского совета Галина Луговая.
2 марта 2023 года Зеленский назначил Романа Мрочко начальником Херсонской городской военной администрации.
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