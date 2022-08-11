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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия подорвала доверие к вооружению страны из-за его неэффективности в войне с Украиной, - британская разведка

Россия подорвала доверие к вооружению страны из-за его неэффективности в войне с Украиной, - британская разведка

11 августа, 2022 четверг
10:10
война с Россией

В министерстве обороны Великобритании считают, что Россия подорвала доверие к вооружению страны из-за его неэффективности в войне с Украиной

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в твиттере.

По данным разведки, Россия давно считает оборонную промышленность одним из своих важнейших экспортных успехов, однако доверие ко многим видам ее оружия подорвано.

"Военно-промышленный потенциал России сейчас испытывает значительные трудности, а доверие ко многим системам оружия было подорвано из-за плохой работы российских войск в войне в Украине", - говорится в сообщении.

Также британское минобороны информирует, что Россия не сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины, поскольку эти машины нужны ей самой.

"Россия вряд ли сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины из-за исключительного спроса на машины для собственных сил России и усиления влияния западных санкций", - пишет минобороны Великобритании.

Сообщается, что недавно Беларусь обнародовала детали нового отечественного модернизированного основного боевого танка (ОБТ) Т-72Б.

"Вероятно, Белоруссия разработала это альтернативное решение вместо программы модификации ОБТ, о которой ранее договорились с российской государственной компанией "Уралвагонзавод", - отметили в разведке.

  • Ранее британская разведка сообщала, что Россия формирует из наемников 3-й армейский корпус, который планирует задействовать в войне против Украины.
  • Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил , что отправит Украине еще три реактивных системы залпового огня и ракеты для них.
  • 10 июля Бен Уоллес заявил , что считает военные объекты в Крыму законной целью для ВСУ.

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Украина
Белорусь
оружие
Великобритания
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