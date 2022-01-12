Россия подготовила план внутреннего саботажа и дестабилизации в Украине, - замгоссекретаря США Нуланд

Об этом Нуланд сказала во вторник, 11 января, во время брифинга.



"Именно Россия создала этот кризис из ничего. Россия накопила 100 тыс. военных на границах Украины. Именно Россия подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом для Украины. Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и об НАТО, чтобы оправдать свои действия", - заявила Нуланд.



По ее словам, Украина дала четко понять, что стремится только к мирному, демократическому и европейскому будущему, и США поддерживают эти стремления. Кроме того, Украина не намерена создавать угрозы для РФ, однако именно Россия продолжает вести войну и оккупацию.



Нуланд подчеркнула, что НАТО также не создает никаких угроз для РФ, пока Россия не решит создать угрозу.



"НАТО является оборонным союзом, единственной целью которого является защита своих членов", - отметила Нуланд.



Она отметила, что вопросы вступления в НАТО решаются только странами, которые намерены вступить в Альянс, и членами союза.



"Соединенные Штаты не будут принимать никаких решений ни о Европе без Европы, ни об Украине без Украины, ни о НАТО без НАТО", – заверила Нуланд.



Замгоссекретаря отметила, что прогресс в разрешении конфликта может произойти только благодаря дипломатии, и США заинтересованы в переговорах с Россией. По ее словам, конфликт не нужен сейчас ни миру, ни самой РФ, в частности, во время кризиса пандемии COVID-19.

Напомним, 10 января в Женеве начался основной раунд переговоров США и РФ. Одно из российских требований в рамках "гарантий безопасности" - отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия, посвященное ситуации вокруг Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возможное вторжение России в Украину станет приговором для НАТО и наибольшим поражением для западных партнеров.



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