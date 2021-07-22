Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ: обвиняет в обстрелах своей территории, сбивании "Боинга" и еще по 8 статьям
В российской Генпрокуратуре заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений, среди которых "гибель мирного населения, подавление свободы слова и водная блокада Крыма"
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Как отмечают российские СМИ, - это первая в истории межгосударственная жалоба в Европейский суд по правам человека.
"Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявили журналистам в Генпрокуратуре РФ.
В жалобе РФ отмечает, что власть Украины ответственна "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе которые имели место на Майдане Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции".
Москва также заявляет о "практике подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ и интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и других государств), политиков и рядовых граждан".
Читайте также: "Наши исторические территории" Путин написал статью о "единстве россиян и украинцев"
Кроме того, РФ обвиняет Украину в блокировании "Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова".
В жалобе также упоминается о "политике дискриминации русскоязычного населения, вытеснении использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей", политика дискриминации российских компаний и предпринимателей, гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрела Вооруженными Силами Украины смежной территории РФ.
РФ также обращает внимание ЕСПЧ на лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти. Также в жалобе говорится о нападениях на дипломатические, консульские и другие представительства РФ в стране.
"Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти в Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что стало основной причиной последующих массовых нарушений Конвенции (о правах человека, - ред.) и протоколов к ней", - заявили в Генпрокуратуре.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.86Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное