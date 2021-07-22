Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ: обвиняет в обстрелах своей территории, сбивании "Боинга" и еще по 8 статьям

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.



Как отмечают российские СМИ, - это первая в истории межгосударственная жалоба в Европейский суд по правам человека.



"Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявили журналистам в Генпрокуратуре РФ.



В жалобе РФ отмечает, что власть Украины ответственна "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе которые имели место на Майдане Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции".



Москва также заявляет о "практике подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ и интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и других государств), политиков и рядовых граждан".



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Кроме того, РФ обвиняет Украину в блокировании "Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова".



В жалобе также упоминается о "политике дискриминации русскоязычного населения, вытеснении использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей", политика дискриминации российских компаний и предпринимателей, гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрела Вооруженными Силами Украины смежной территории РФ.



РФ также обращает внимание ЕСПЧ на лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти. Также в жалобе говорится о нападениях на дипломатические, консульские и другие представительства РФ в стране.



"Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти в Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что стало основной причиной последующих массовых нарушений Конвенции (о правах человека, - ред.) и протоколов к ней", - заявили в Генпрокуратуре.