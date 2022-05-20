Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы. Зеленский рассказал о механизмах компенсаций нанесенного агрессором ущерба
Украина предлагает государствам-партнерам подписать договор и создать механизм, чтобы каждый и каждый, кто пострадал от действий российской армии, мог получить компенсацию
Об этом президент Украины сказал в своем обращении к украинцам.
"На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию", – сказал Зеленский.
По его мнению, это будет справедливо. "Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам", - подчеркнул он.
Чтобы воплотить этот замысел, Украина предлагает партнерам стать учредителями такого фонда, а также участниками специальной международной комиссии, которая будет рассматривать иски, то есть обращение как физических, так и юридических лиц.
"Понятно, что выполнение этой задачи не будет простым, - признал Зеленский. - Но на самом деле уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов. Мир уже об этом говорит. Поэтому должны сделать. И начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами. Чтобы агрессор чувствовал, что война способна нанести максимальный ущерб не кому-то другому, а именно ушедшему с ней к соседу".
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