Об этом президент Украины сказал в своем обращении к украинцам.

"На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию", – сказал Зеленский.

По его мнению, это будет справедливо. "Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам", - подчеркнул он.

Чтобы воплотить этот замысел, Украина предлагает партнерам стать учредителями такого фонда, а также участниками специальной международной комиссии, которая будет рассматривать иски, то есть обращение как физических, так и юридических лиц.

"Понятно, что выполнение этой задачи не будет простым, - признал Зеленский. - Но на самом деле уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов. Мир уже об этом говорит. Поэтому должны сделать. И начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами. Чтобы агрессор чувствовал, что война способна нанести максимальный ущерб не кому-то другому, а именно ушедшему с ней к соседу".