Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка отмечает, что, начиная с сентября, Россия, вероятно, запустила сотни беспилотных летательных аппаратов иранского производства против Украины. При этом использовались как дроны-камикадзе, так и многоразовые ударные БПЛА.

Россия в основном использовала это оружие против тактических военных целей и украинской критической инфраструктуры. Аналитики предполагают, что россияне прибегли к использованию БПЛА, чтобы компенсировать серьезную нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА обезврежено.

"Приблизительно с 17 ноября года публично не сообщалось об атаках БПЛА. Вероятно, Россия почти исчерпала свои текущие запасы, но будет пытаться их пополнить. РФ сможет закупать дроны из-за границы быстрее, чем производить собственные новые крылатые ракеты", - пришли к выводу в британской разведке.

В МИДе подтвердили , что украинские специалисты встречались с иранскими коллегами и предупредили, что последствия поставки дронов в Россию будут для Тегерана несопоставимыми с возможной выгодой.

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