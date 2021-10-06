Россия почему-то считает Крым своей территорией, но УЕФА последователен в своей позиции, - тренер Маркевич

Об этом сообщает Meta Ratings .



Маркевич прокомментировал возмущение российских политиков после того, как УЕФА опубликовал карту Европы, где в состав Украины входил Крым.



"Я считаю, что это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым ее территория, но международное сообщество придерживается другой точки зрения. УЕФА продолжает действовать в соответствии с международным правом. Он последовательный, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым - это украинская территория. Сейчас УЕФА снова показал свою четкую и последовательную позицию, которая отвечает и своим уставам, и уставам ООН ", - сказал Мирон Маркович.



Вчера, 5 октября, УЕФА официально представил бренд, логотип и слоган Евро-2024. В Instagram они выложили ролик, где была изображена карта Европы. На ней Крым изображен под украинским флагом.



Логотип турнира воссоздан благодаря флагам 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветах, а также форме крыши Олимпийского стадиона Берлина.



Матчи чемпионата Европы 2024 пройдут в июне-июле 2024 года. Турнир будет играть в 10 городах Германии - Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.

6 октября во время презентации Евро-2024 УЕФА изобразил на карте Крым цветами Украины.