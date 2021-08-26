Россия побила антирекорд смертности от коронавируса
Россия установила новый суточный максимум умерших от коронавируса, превзойдя предыдущий антирекорд, установленный 14 августа
Об этом говорится в статистике оперативного штаба по борьбе с коронавируса в РФ.
По 25 августа в России от коронавируса умерли 820 больных. Отметим, 14 августа в РФ зафиксировали 819 смертей от COVID-19.
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Как отмечается, за минувшие сутки зарегистрировали 19 тыс. 630 случаев инфицирования, из них 1 тыс. 446 были без клинических проявлений.
Всего в России за время пандемии обнаружили 6 млн 824 тыс. 540 случаев коронавируса, 179 тыс. 243 человека умерли.
- За 11 августа в России от коронавируса умерло 808 человек , это на 9 больше предыдущего показателя. Отметим, предыдущий рекорд держался с середины июля. Четыре раза в стране фиксировали по 799 смертей от COVID-19. Последний раз - 10 августа
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