Россия по ствольной артиллерии ударила по Никополю

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Ствольная, по городу Никополь. Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях", - написал Евтушенко.

В 21:30 в Никопольском районе объявили об угрозе артобстрела. По состоянию на 1:55 тревога продолжается по сей день.

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