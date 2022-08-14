Россия по ствольной артиллерии ударила по Никополю
В ночь с 13 на 14 августа российский враг обстрелял Никополь из ствольной артиллерии
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Ствольная, по городу Никополь. Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях", - написал Евтушенко.
В 21:30 в Никопольском районе объявили об угрозе артобстрела. По состоянию на 1:55 тревога продолжается по сей день.
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