Россия по политическим причинам отказывается забирать турбину для Северного потока - 1 , - Германия
Россия до сих пор отказывается возобновить использование газовой турбины, которую Германия и Канада согласились передать ей, несмотря на санкции, для возобновления поставок газа по трубопроводу Nord Stream 1 в нормальных объемах.
Это подтвердил представитель федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге в понедельник, передает "Укринформ".
"Фактом является то, что турбину уже можно было бы использовать. И таким образом устранить уже знакомый повод не поставлять столько (газа), сколько можно было бы поставлять по политическим причинам", - сказал Бюхнер.
Siemens Energy, по его словам, может в любой момент передать турбину российской стороне, но "этот процесс не продвигается дальше по разным причинам, и они политические".
Немецкая сторона не сообщает о точном местонахождении турбины, объясняя это аспектом безопасности. Так что точно не известно, находится ли агрегат в Германии, куда был доставлен из Канады или уже в России.
О том, что турбина, прошедшая плановую техническую настройку в Канаде, была доставлена, было доложено еще на прошлой неделе.
- Ранее в Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.
- Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"
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