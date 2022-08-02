Это подтвердил представитель федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге в понедельник, передает "Укринформ".

"Фактом является то, что турбину уже можно было бы использовать. И таким образом устранить уже знакомый повод не поставлять столько (газа), сколько можно было бы поставлять по политическим причинам", - сказал Бюхнер.

Siemens Energy, по его словам, может в любой момент передать турбину российской стороне, но "этот процесс не продвигается дальше по разным причинам, и они политические".

Немецкая сторона не сообщает о точном местонахождении турбины, объясняя это аспектом безопасности. Так что точно не известно, находится ли агрегат в Германии, куда был доставлен из Канады или уже в России.

О том, что турбина, прошедшая плановую техническую настройку в Канаде, была доставлена, было доложено еще на прошлой неделе.

Ранее в Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb