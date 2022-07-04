English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Россия платит €2 тыс. публичным деятелям в Болгарии за распространение пропаганды, - болгарские спецслужбы

Россия платит €2 тыс. публичным деятелям в Болгарии за распространение пропаганды, - болгарские спецслужбы

4 июля, 2022 понедельник
11:11
Мир

Российская Федерация платит болгарским политикам, журналистам, общественным деятелям и другим за формирование выгодного ей общественного мнения

Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на выступление на радио Darik спикера правительства Болгарии, руководителя аппарата премьер-министра Лены Бориславовой.

По данным болгарских спецслужб, 4000 левов (около 2000 евро) в месяц получают от России болгарские общественные деятели, известные журналисты, политики и другие публичные люди за распространение в Болгарии российской пропаганды. Это озвучила на радио Darik представитель правительства, руководитель аппарата премьер-министра Лена Бориславова.

По ее словам, отдельные ораторы привыкли вводить публику в заблуждение, играя на человеческих страстях и страхах.

"Все вы, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, знайте: вы облажались, - сказала Лена Бориславова. - Вдохновляющим вас на это платят. Ежемесячно".

  • Болгарские оппозиционные партии вынесли на обсуждение парламента вопрос недоверия правительству страны

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
война с Россией
Читайте также:
Територіальна оборона
3 июля, 2022 воскресенье
Нехватка подготовки, средств связи и прикрытия от артиллерии. The New York Times выяснила, почему на фронте так много потерь среди Теробороны
3 июля, 2022 воскресенье
Ракетными ударами Путин хочет добиться, чтобы сам украинский народ заставил украинское руководство подписать капитуляцию, – Пионтковский
Володимир Путін
3 июля, 2022 воскресенье
Путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации, - советник министра МВД Денисенко
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.19
  • EUR
    Покупка 35.74
    Продажа 36.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
4 июля
11:22
евро
Курс валют в Украине по состоянию на 3 июля: сколько стоят доллар и евро
11:00
Лиз Трасс
Великобритания готова передать замороженные российские активы Украине, - The Guardian
10:44
Эксклюзив
Снижение цен на российскую нефть значительно сократит бюджет Путина на войну против Украины, - аналитик Умланд
10:37
Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 345 детей
10:32
Олаф Шольц
Шольц ответил на обвинение в недостаточной военной помощи Украине
10:05
Разведка раскрыла два варианта, при которых рухнет режим Путина в России
09:50
В Одесской области задержаны несколько человек, подозреваемые в причастности к российским диверсионно-разведывательным группам
09:40
Инфографика
Россия за сутки потеряла 230 военных, 10 бронемашин, 5 танков и 3 артсистемы, - Генштаб ВСУ
09:30
Британская разведка назвала следующую цель России после захвата Лисичанска
09:26
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Освобождение территории Херсонщины по правому берегу Днепра вполне реальная задача для ВСУ, - Згурец
09:18
США и Турция переправляют боевиков "Исламского государства" в Украину, а Британия ворует активы россиян: новые фейки от РФ
09:17
Россияне били по двум общинам на Днепропетровщине: детсад остался без окон
09:02
Россия разрабатывает несколько сценариев по результатам "референдумов" на оккупированных территориях, - Буданов
08:36
Эксклюзив
Враг концентрирует силы для штурма Славянска и Бахмута - боец "Легиона Свободы" Назаренко
08:31
Глава разведки Буданов рассказал, когда ждать первого перелома в войне с Россией
08:17
Оккупанты переместили 17 вагонов с боеприпасами на железнодорожную станцию "Каланчак" в Херсонской области
07:38
Россияне пытаются установить контроль над Богородичным и Долиной, а также форсировали Северский Донец, - Генштаб ВСУ
07:03
На севере Италии сошла лавина, есть погибшие и пострадавшие
06:38
ISW: За захват Лисичанска отвечали два военных командира РФ: что это значит для Путина
06:08
Россия усилила корабельную группировку в Черном море подводной лодкой
05:50
ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов на Николаевщине и ликвидировали почти 50 оккупантов, - ОК "Юг"
02:11
Франция приютила более 100 тыс. украинских беженцев
01:35
На фото работники, прибывшие на место происшествия
"Есть несколько погибших": В Копенгагене произошла стрельба
01:07
Российские дипломаты покинули Болгарию после угроз Москвы разорвать отношения
00:26
На фото последствия обстрелов в Сумской области
В течение дня россияне выпустили по Сумщине более 230 мин и снарядов
00:02
На фото последствия обстрелов в Донецкой области
За день в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 человек
2022, воскресенье
3 июля
23:41
На фото человек, работающий за компьютером
Twitter и YouTube британской армии сломали хакеры
23:38
Дмитрий Ярош
"Этот усатый таракан должен быть ликвидирован", - Ярош о Лукашенко
23:21
Аналитика
Сергей Згурец
Следующие рубежи ВСУ после Лисичанска сложны для пробития армией РФ. Колонка Сергея Згурца
23:10
На фото Владимир Зеленский
"Мы вернемся благодаря тактике и наращиванию оружия": Зеленский об уходе ВСУ из Лисичанска
22:44
Обновлено
На фото последствия российских обстрелов в Краматорске
Россия снова нанесла ракетные удары по Краматорску
22:15
На фото Владимир Зеленский
"Опасный сигнал для белорусского народа": Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко
21:56
В Москве горит небоскреб
21:49
Патриарх Кирилл
"Мы не можем изменить самих себя": глава РПЦ Кирилл выступил в Калининграде
21:36
Германия помогла обустроиться беженцам из Украины лучше, чем из Сирии в 2015-м, - министр
21:17
На фото Запорожская атомная электростанция
Умер замученный оккупантами водолаз Запорожской АЭС
20:52
На фото выпускники школы №2 в Новгород-Северском
Министр образования Шкарлет объяснил, как будут учиться там, где на всех нет места в укрытии
20:43
Советник главы ОП перечислил условия для переговоров Украины с Россией
20:14
Эксклюзив
Сегодня НАТО, как и Украина, не готово самостоятельно противостоять России, – дипломат Бессмертный
19:59
Австралия присоединится к международному суду и наложит дополнительные санкции на Россию
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV