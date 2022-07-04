Россия платит €2 тыс. публичным деятелям в Болгарии за распространение пропаганды, - болгарские спецслужбы
Российская Федерация платит болгарским политикам, журналистам, общественным деятелям и другим за формирование выгодного ей общественного мнения
Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на выступление на радио Darik спикера правительства Болгарии, руководителя аппарата премьер-министра Лены Бориславовой.
По данным болгарских спецслужб, 4000 левов (около 2000 евро) в месяц получают от России болгарские общественные деятели, известные журналисты, политики и другие публичные люди за распространение в Болгарии российской пропаганды. Это озвучила на радио Darik представитель правительства, руководитель аппарата премьер-министра Лена Бориславова.
По ее словам, отдельные ораторы привыкли вводить публику в заблуждение, играя на человеческих страстях и страхах.
"Все вы, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, знайте: вы облажались, - сказала Лена Бориславова. - Вдохновляющим вас на это платят. Ежемесячно".
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