Россия планирует затянуть под ядерный зонтик оккупированные территории, - военный эксперт Ступак
Военный эксперт Украинского института будущего, сотрудник СБУ 2004–2015 гг. Иван Ступак считает, что референдум на оккупированных территориях не будет признан миром
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Референдум на оккупированных территориях не будет признан ни Украиной, ни Европой, ни США. Это будет никчемный референдум. У россиян есть желание затянуть все оккупированные территории под ядерный зонтик РФ. То есть затянули, а теперь попытайтесь отобрать эти земли. Россияне не уверены, что удержат Херсонщину и Запорожскую область. Все масштабные минирования ЗАЭС, Херсона свидетельствуют о том, что у них есть вариант отхода и уничтожения инфраструктуры Украины", – подчеркнул Ступак.
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