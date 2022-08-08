Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Референдум на оккупированных территориях не будет признан ни Украиной, ни Европой, ни США. Это будет никчемный референдум. У россиян есть желание затянуть все оккупированные территории под ядерный зонтик РФ. То есть затянули, а теперь попытайтесь отобрать эти земли. Россияне не уверены, что удержат Херсонщину и Запорожскую область. Все масштабные минирования ЗАЭС, Херсона свидетельствуют о том, что у них есть вариант отхода и уничтожения инфраструктуры Украины", – подчеркнул Ступак.

Глава оккупационной власти в Запорожской области подписал распоряжение о подготовке к референдуму по присоединению к РФ

На территории Херсонской области открывается все больше учреждений, в которых всем желающим обещают 10 тыс. рублей за участие в псевдореферендуме

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