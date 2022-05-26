Россия планирует закрепиться на Юге Украины и строит третью линию обороны, - разведка
Россия перегруппировывает войска на оккупированных территориях Херсона и Запорожья, планирует закрепиться там
Об этом сообщило Министерство обороны Украины в телеграммах со ссылками на данные Главного управления разведки.
"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление в результате перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощно разворачивает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях Юга Украины", – объясняет представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Перегруппировка русских войск свидетельствует о намерениях оккупантов закрепиться на Юге, объясняют в Минобороны. В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.
К тому же с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону, отмечает Скибицкий.
"Готовятся соответствующие инженерные сооружения, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны", – говорит он.
Таким образом, РФ хочет долго удерживаться на оккупированных территориях.
- Напомним, ДБР заочно объявило подозрение в госизмене депутату Херсонского облсовета и "главе" оккупационной таможни области.
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