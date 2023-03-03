Россия планирует законсервировать поврежденные "Северные потоки", - Reuters

Об этом информирует Reuters .

На фоне полномасштабного вторжения в Украину возросла напряженность между Россией и Западом, что привело к остановке "Северного потока – 1" и помешало запуску "Северного потока – 2". После взрывов в сентябре 2022 года газопроводы были повреждены, а одна из труб "Северного потока - 2" осталась невредимой.

После этого Газпром заявил, что технически отремонтировать трубопроводы возможно. Однако два источника издания, которые знакомы с планами, отметили, что Россия не видит перспектив использования трубопроводов в ближайшем будущем, поскольку не видит перспектив в улучшении отношений с Западом.

Один из источников сообщил, что Россия считает проект "похороненным". Однако два источника издания, знакомые с планами, отметили, что Россия не планирует использование трубопроводов в ближайшем будущем, поскольку не видит перспектив улучшения отношений с Западом.

Вероятно, такие планы предусматривают герметизацию разорванных концов труб и нанесение на них специального покрытия, с помощью которого удастся предотвратить дальнейшую коррозию под влиянием морской воды.

Издание пишет, что Европа резко сократила импорт российских энергоносителей за последний год. В то же время, экспорт Газпрома за пределы бывшего СССР сократился почти вдвое в 2022 году и достиг минимума в 101 млрд кубометров.

Европа сейчас использует морской сжиженный природный газ (СПГ) из США, чтобы компенсировать некоторые свои поставки в Россию. Один из источников издания отметил, что если этот газ станет намного дороже, Европа может снова быть готова покупать у России больше.