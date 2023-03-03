Россия планирует законсервировать поврежденные "Северные потоки", - Reuters
Поврежденные газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" планируют запечатать и законсервировать, поскольку планов по их ремонту или восстановлению пока нет
Об этом информирует Reuters .
На фоне полномасштабного вторжения в Украину возросла напряженность между Россией и Западом, что привело к остановке "Северного потока – 1" и помешало запуску "Северного потока – 2". После взрывов в сентябре 2022 года газопроводы были повреждены, а одна из труб "Северного потока - 2" осталась невредимой.
После этого Газпром заявил, что технически отремонтировать трубопроводы возможно. Однако два источника издания, которые знакомы с планами, отметили, что Россия не видит перспектив использования трубопроводов в ближайшем будущем, поскольку не видит перспектив в улучшении отношений с Западом.
Один из источников сообщил, что Россия считает проект "похороненным". Однако два источника издания, знакомые с планами, отметили, что Россия не планирует использование трубопроводов в ближайшем будущем, поскольку не видит перспектив улучшения отношений с Западом.
Вероятно, такие планы предусматривают герметизацию разорванных концов труб и нанесение на них специального покрытия, с помощью которого удастся предотвратить дальнейшую коррозию под влиянием морской воды.
Издание пишет, что Европа резко сократила импорт российских энергоносителей за последний год. В то же время, экспорт Газпрома за пределы бывшего СССР сократился почти вдвое в 2022 году и достиг минимума в 101 млрд кубометров.
Европа сейчас использует морской сжиженный природный газ (СПГ) из США, чтобы компенсировать некоторые свои поставки в Россию. Один из источников издания отметил, что если этот газ станет намного дороже, Европа может снова быть готова покупать у России больше.
- В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.
- Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
- Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах.
- 27 декабря компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб. А советник по внешнеполитическим вопросам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сейчас – глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген назвал самой большой ошибкой немецкого правительства последних лет строительство газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа.
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