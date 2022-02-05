Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, - Financial Times

Об этом сегодня, 5 февраля 2022 года, написала лондонская газета Financial Times, передает Еспресо.TV.



О планах России на закрытом брифинге в палате представителей сообщили глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки Эврил Хейнс, отмечает издание со ссылкой на собственные источники.



Как отмечается, таким образом Москва якобы хочет "подать сигнал НАТО" и провести учения как "предупреждение" для Альянса - "чтобы он не вмешивался, если Россия решит напасть на Украину".



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По данным издания, РФ планирует провести масштабные учения в феврале и они будут включать испытания межконтинентальных баллистических ракет.



Сейчас Россия имеет немногим менее 4 500 ядерных боеголовок, подсчитали в Федерации американских ученых (FAS).

Напомним, США называют февраль 2022 года возможным временем военных ударов РФ по Украине в новых направлениях.

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