Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, - Financial Times
Кремль решил перенести учения с применением ядерного оружия с осени на февраль 2022 года
Об этом сегодня, 5 февраля 2022 года, написала лондонская газета Financial Times, передает Еспресо.TV.
О планах России на закрытом брифинге в палате представителей сообщили глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки Эврил Хейнс, отмечает издание со ссылкой на собственные источники.
Как отмечается, таким образом Москва якобы хочет "подать сигнал НАТО" и провести учения как "предупреждение" для Альянса - "чтобы он не вмешивался, если Россия решит напасть на Украину".
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По данным издания, РФ планирует провести масштабные учения в феврале и они будут включать испытания межконтинентальных баллистических ракет.
Сейчас Россия имеет немногим менее 4 500 ядерных боеголовок, подсчитали в Федерации американских ученых (FAS).
- Напомним, США называют февраль 2022 года возможным временем военных ударов РФ по Украине в новых направлениях.
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