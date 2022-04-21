Россия планирует вывезти зерно с временно оккупированных территорий, – Денисова
Россия планирует вывезти с временно захваченных территорий Украины зерно, что может привести к голоду не только в Украине, но и в мире
Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.
"Жители ТОТ АР Крым сообщают, что в последнее время они заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано "зерно". Все они принадлежат северо-кавказской железной дороге", - отметила омбудсмен.
Поезда идут на станции в Запорожской и Херсонской областях, где расположено большое количество зернохранилищ. До этого оккупанты уже похитили зерно из порта Бердянска. Кроме того, в Крыму была замечена продажа овощей, которые были вывезены с временно оккупированной территории Херсонской области.
"Вывоз зерна и продуктов питания с оккупированных территорий является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны", - добавляет Денисова.
- Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что в Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева зерновых из-за войны.
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