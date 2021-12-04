Россия планирует вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных, - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post .

По данным источников в разведке США, Россия планирует начать наступление в начале 2022 года. Половина из 175 тыс. военных уже размещена у границ с Украиной. По информации разведчиков, РФ планирует перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой.

"Российские планы предполагают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом задействованных сил, что вдвое превышает то, которое мы видели прошлой весной во время учений России у границ Украины", - сказал собеседник WP.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.

20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.

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