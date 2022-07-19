Россия планирует возобновить поставки газа по трубопроводу "Северный поток-1" уже 21 июля, - Reuters
Россия собирается возобновить экспорт газа по "Северному потоку-1" 21 июля, однако возобновление работы будет с меньшей пропускной способностью
Об этом сообщает Reuters .
По словам двух источников британского агентства, знакомых с экспортными планами, поставки российского газа через газопровод "Северный поток-1" возобновятся 23 июля после завершения планового технического обслуживания.
При этом объемы экспорта будут меньше. Пропускную способность сократят на 40%, она будет составлять менее 160 миллионов кубометров в сутки. Такие объемы поставок были установлены еще в прошлом месяце.
Отмечается, что Газпром сократил экспорт газа по маршруту до 40% мощности в прошлом месяце, ссылаясь на задержки возврата турбины Siemens Energy (ENR1n.DE), обслуживаемой в Канаде.
- 10 июля мы писали, что Канада отремонтировала турбину для "Северного потока" и передала ее ФРГ, сделав таким образом санкционное исключение для Газпрома. Позже МИД Украины вызвал представителя официальной Оттавы в связи с передачей Канадой Германии турбины для российско-германского газопровода "Северный поток".
- 13 июля премьер-министр Канады сказал, что решение о предоставлении исключения из санкций и возвращении российского трубопровода Германии является "очень сложным". 17 июля Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил Джастину Трюдо за поддержку Украины, однако упрекнул премьера Канады за решение о турбине для "Северного потока".
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