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Россия планирует волну мобилизации на оккупированных территориях Юга, - ЦНС

3 января, 2023 вторник
05:34
война с Россией

Российская Федерация планирует новую волну мобилизации, которая коснется жителей захваченных территорий Юга

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

Как отмечается, несмотря на заявления Кремля враг не прекращает "частичную мобилизацию", которая на самом деле масштабна и не имеет исключений. В начале 2023 года враг планирует новую волну, и она будет касаться жителей временно оккупированного Юга.

"В настоящее время пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. В то же время будут усилены мобилизационные меры. На ВОТ призывать планируют владельцев российского паспорта", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали жителей захваченных войсками РФ населенных пунктов игнорировать паспортизацию врага и немедленно покинуть подконтрольную врагу территорию, чтобы не стать ресурсом для захватчиков.

  • 2 января 2023 года руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг подтягивает необученные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра.
  • В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в село Урзуф под Мариуполем прибыли недавно мобилизованные россияне и доставили старые танки.

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Россия
мобилизация
Херсонщина
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Военные новости
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