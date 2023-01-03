Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

Как отмечается, несмотря на заявления Кремля враг не прекращает "частичную мобилизацию", которая на самом деле масштабна и не имеет исключений. В начале 2023 года враг планирует новую волну, и она будет касаться жителей временно оккупированного Юга.

"В настоящее время пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. В то же время будут усилены мобилизационные меры. На ВОТ призывать планируют владельцев российского паспорта", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали жителей захваченных войсками РФ населенных пунктов игнорировать паспортизацию врага и немедленно покинуть подконтрольную врагу территорию, чтобы не стать ресурсом для захватчиков.

2 января 2023 года руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг подтягивает необученные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в село Урзуф под Мариуполем прибыли недавно мобилизованные россияне и доставили старые танки.

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