Россия планирует в течение 6 месяцев перехватить инициативу на поле боя, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, Кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.

Эксперты напоминают, что за последние 11 месяцев Россия не смогла добиться большинства своих основных оперативных целей в Украине.

Российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или Херсон.

"Российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль", - говорится в отчете Института.

Однако Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей, поэтому сейчас он меняет фундаментальные аспекты ведения войны, считают аналитики.

ISW отметили развитие таких направлений в ведении войны РФ:

Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил

Российские военные сохраняют мобилизованный персонал для будущего использования – это отклонение от первоначального подхода Кремля, когда осенью 2022 года на фронт отправлялись неподготовленные мобилизованные

Россия пытается восстановить свою оборонно-промышленную базу

Путин повторно централизует контроль над военными действиями в Украине под руководством министерства обороны и назначил начальника генерального штаба Валерия Герасимова командующим боевыми действиями

Кремль ужесточает российское информационное пространство для поддержки войны

Аналитики добавляют, что усилия Кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не являются взаимоисключающими с усилиями Москвы по созданию условий для затяжной войны.

Заместитель руководителя Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что очередную мобилизацию в РФ объявят вскоре. Новоиспеченных мобилизованных бросят на войну для ряда российских наступательных операций весной и летом в восточных и южных областях Украины.

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