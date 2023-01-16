Россия планирует в течение 6 месяцев перехватить инициативу на поле боя, - ISW
Россия в ближайшие полгода постарается перехватить инициативу в войне в Украине и положить конец контрнаступательным успехам ВСУ
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как отмечается, Кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.
Эксперты напоминают, что за последние 11 месяцев Россия не смогла добиться большинства своих основных оперативных целей в Украине.
Российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или Херсон.
"Российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль", - говорится в отчете Института.
Однако Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей, поэтому сейчас он меняет фундаментальные аспекты ведения войны, считают аналитики.
ISW отметили развитие таких направлений в ведении войны РФ:
- Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил
- Российские военные сохраняют мобилизованный персонал для будущего использования – это отклонение от первоначального подхода Кремля, когда осенью 2022 года на фронт отправлялись неподготовленные мобилизованные
- Россия пытается восстановить свою оборонно-промышленную базу
- Путин повторно централизует контроль над военными действиями в Украине под руководством министерства обороны и назначил начальника генерального штаба Валерия Герасимова командующим боевыми действиями
- Кремль ужесточает российское информационное пространство для поддержки войны
Аналитики добавляют, что усилия Кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не являются взаимоисключающими с усилиями Москвы по созданию условий для затяжной войны.
- Заместитель руководителя Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что очередную мобилизацию в РФ объявят вскоре. Новоиспеченных мобилизованных бросят на войну для ряда российских наступательных операций весной и летом в восточных и южных областях Украины.
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