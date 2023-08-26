Россия планирует увеличить экспорт морепродуктов в Китай после приостановки импорта из Японии

Об этом пишет Reuters.

Россельхознадзор заявил в июле, что Россия является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в Китай. Отмечается, что 894 российским компаниям разрешено экспортировать морепродукты.

В своем заявлении в пятницу, 25 августа, Россельхознадзор заявил, что стремится увеличить количество экспортеров.

"Рынок Китая в целом перспективен для российской рыбной продукции. Мы надеемся на увеличение количества сертифицированных российских компаний и судов, объемов продукции и ее ассортимента", - говорится в сообщении.

Как пишет Reuters, чтобы способствовать этому, Россельхознадзор планирует продолжить диалог с Китаем по безопасности морепродуктов и завершить переговоры с Китаем по регулированию поставки российской морской продукции в страну.

Агентство добавляет, что в прошлом году Россия экспортировала 2,3 млн метрических тонн морской продукции на сумму около 6,1 млрд долларов, что составляет около половины ее общего улова. Крупнейшими импортерами, по данным российского агентства по рыболовству, были Китай, Южная Корея и Япония.