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Россия планирует устроить диверсию на "Турецком потоке" и обвинить Украину, - МИД

13 октября, 2022 четверг
20:50
Мир

Министерство иностранных дел в четверг призвало западных партнеров предупредить российский энергетический терроризм России, заявив о невозможности снятия санкций против Москвы или перезапуске "Северного потока-2"

Украина систематически предупреждает партнеров о террористических планах России по энергетической инфраструктуре, сообщают в МИД .

"Попытки России склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятию санкций, с помощью энергетического шантажа потерпели поражение. Требования платить за газ в рублях, остановка поставок газа по якобы "техническим" причинам и другим методам не имели никакого успеха. В то же время Европа продемонстрировала силу и начала активную диверсификацию и отказ от энергоресурсов шантажиста, поэтому Путин решил перейти от шантажа к терроризму - физического повреждения энергетической инфраструктуры, его разрушить пути поставки и поставить ультиматум: запускайте Северный поток-2, потому что у вас нет другого выбора. звучали от российских чиновников", - предостерегают в украинском ведомстве.

Украина ведет постоянный мониторинг российских действий, имеющих признаки подготовки к реализации этой стратегии, и информирует партнеров о них. Президент Украины Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке России к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры, в частности, под предлогом провокаций на территории самой России, с целью принуждения Германии к запуску Северного потока-2.

Также МИД располагает данными о возможных аналогичных планах России по "Турецкому потоку".

"Частью этой стратегии Кремля являются навязчивые обвинения Украины и других западных стран в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры. Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не подвергаться манипуляциям и попыткам России обвинить других в собственных террористических действиях". "Прикрытие злонамеренных планов самой России. В этом контексте рассматриваем лживые заявления о якобы задержании диверсантов, которые планировали повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", - отмечают в МИД.

Украинская сторона настаивает, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм - это занять уже сейчас жесткую позицию и публично заявить, что запуска Северного потока-2 или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях.

"Мы призываем партнеров не медлить с четким сигналом в сторону Москвы, который заставит ее отказаться от террористических планов. Сохраняя единство и твердость, мы заставим российский энергетический терроризм потерпеть поражение так же, как потерпел поражение ее энергетический шантаж", - добавляют в Министерстве иностранных дел. 

Украина
Россия
терроризм
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