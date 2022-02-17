"Россия планирует создать повод для нападения на Украину": Блинкен назвал варианты событий, после которых РФ может начать наступление
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия ищет повод для полноценного вторжения в Украину
Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.
"Совбез собрался для обсуждения воплощения Минских соглашений. Эти соглашения были подписаны Россией. Это все еще основа для мирного процесса с целью урегулирования конфликта на Востоке Украины. СБ ООН несет главную ответственность, и это суть его существования, а именно сохранение мира и безопасности. Непосредственная угроза - это новая возможная агрессия РФ против Украины. Ставки значительно выше, чем просто Украина", - сказал госсекретарь США.
По его словам, настал момент, когда решается судьба многих людей.
"Речь идет об основах устава ООН и миропорядка, который является основой мира во всем мире. Каждая страна - член Совета Безопасности должна подойти к этому с ответственностью. Главный принцип, на который опирается безопасность, был сформирован после двух мировых войн и во время Холодной войны". Поставлен под угрозу принцип, что одна страна не может менять границы другой страны силой, что одна страна не может диктовать выбор и политику другой страны. Принцип национального суверенитета", - добавил Блинкен.
Он отметил, что ООН преследует цель предупреждать такие кризисы.
"Мы должны посмотреть на то, что Россия делает сейчас в Украине. За последние несколько месяцев. Без провокаций и оправдания Россия накопила более 150 тыс. военных на границе с Украиной, в Беларуси и на территории оккупированного Крыма. Россия говорит, что уменьшает этот контингент, но мы не видим, чтобы это происходило. Наша информация четко говорит, что эти силы (наземные войска, самолеты, корабли) готовятся к нападению на Украину в ближайшие несколько дней", - отметил он.
По словам госсекретаря, "мы не знаем, чем все закончится".
"Эта ситуация уже сейчас, когда Россия пытается сделать шаги на пути к войне и снова заявляет об угрозах военных действий, прежде всего Россия планирует создать повод для нападения. Это может быть насильственное событие в Украине или обвинение украинского правительства. Мы не знаем точно, что это может быть, - это может быть сфабрикованный теракт, это может быть открытие братских могил, нападение на гражданское население, фейковое или настоящее нападение с помощью химического оружия. Россия может описать эти действия как этническую чистку или геноцид", - добавил Блинкен.
Он отметил, что целью России также является Киев.
- Напомним, 17 февраля по состоянию на 16:00 российские оккупационные войска 39 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, из которых 30 - с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия.
- В Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины на Донбассе.
- Президент США Джо Байден считает реальным новое вторжение России в Украину в ближайшие несколько дней, и сделает она это под фальшивым флагом.
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