Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на западных официальных лиц.

Отмечается, что Россия запустит ракетой "Союз" иранский разведывательный спутник "Хаям", однако сначала у Ирана доступ к нему не будет, потому что Россия хочет его использовать для войны против Украины.

Спутник имеет систему "Канопус-V", которая позволит Ирану почти непрерывно следить за объектами в Персидском заливе, а его камера обладает разрешением 1,2 метра. Она хуже, чем у американских спутников, но для иранской разведки это существенный шаг вперед.

Россияне будут использовать "Хаям" в течение нескольких месяцев или дольше.

26 июля аналитик Defense Express Сергей Згурец подчеркнул, что России сложно получить развединформацию из-за спутников. "Космическая разведка у них не справляется, потому что у них есть только один спутник, который может осуществлять фотографирование местности – раз в два дня. Главная разведывательная возможность опирается на американские и европейские спутники – мы получаем каждые 6 часов участка по тем участкам фронта, которые нас интересуют", - отметил он.

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