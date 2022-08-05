Россия планирует шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника "Хаям", – WP
Роскосмос 9 августа запустит из космодрома "Байконур" ракетой "Союз" иранский разведывательный спутник "Хаям", РФ хочет его использовать для войны против Украины
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на западных официальных лиц.
Отмечается, что Россия запустит ракетой "Союз" иранский разведывательный спутник "Хаям", однако сначала у Ирана доступ к нему не будет, потому что Россия хочет его использовать для войны против Украины.
Спутник имеет систему "Канопус-V", которая позволит Ирану почти непрерывно следить за объектами в Персидском заливе, а его камера обладает разрешением 1,2 метра. Она хуже, чем у американских спутников, но для иранской разведки это существенный шаг вперед.
Россияне будут использовать "Хаям" в течение нескольких месяцев или дольше.
- 26 июля аналитик Defense Express Сергей Згурец подчеркнул, что России сложно получить развединформацию из-за спутников. "Космическая разведка у них не справляется, потому что у них есть только один спутник, который может осуществлять фотографирование местности – раз в два дня. Главная разведывательная возможность опирается на американские и европейские спутники – мы получаем каждые 6 часов участка по тем участкам фронта, которые нас интересуют", - отметил он.
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