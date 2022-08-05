English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Россия планирует шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника "Хаям", – WP

Россия планирует шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника "Хаям", – WP

5 августа, 2022 пятница
10:58
Мир

Роскосмос 9 августа запустит из космодрома "Байконур" ракетой "Союз" иранский разведывательный спутник "Хаям", РФ хочет его использовать для войны против Украины

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на западных официальных лиц.

Отмечается, что Россия запустит ракетой "Союз" иранский разведывательный спутник "Хаям", однако сначала у Ирана доступ к нему не будет, потому что Россия хочет его использовать для войны против Украины.

Спутник имеет систему "Канопус-V", которая позволит Ирану почти непрерывно следить за объектами в Персидском заливе, а его камера обладает разрешением 1,2 метра. Она хуже, чем у американских спутников, но для иранской разведки это существенный шаг вперед.

Россияне будут использовать "Хаям" в течение нескольких месяцев или дольше.

  • 26 июля аналитик Defense Express Сергей Згурец подчеркнул, что России сложно получить развединформацию из-за спутников. "Космическая разведка у них не справляется, потому что у них есть только один спутник, который может осуществлять фотографирование местности – раз в два дня. Главная разведывательная возможность опирается на американские и европейские спутники – мы получаем каждые 6 часов участка по тем участкам фронта, которые нас интересуют", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Иран
война с Россией
Читайте также:
Запоріжжя
3 августа, 2022 среда
В Запорожье раздались громкие взрывы
Автор
4 августа, 2022 четверг
Ставшая приговором эвакуация: почему Красный Крест не сумел помешать массовому убийству в Оленовке
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
3 августа, 2022 среда
ВСУ используют на поле боя новое таинственное оружие – Phoenix Ghost. Колонка Сергея Згурца
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.44
    Покупка 38.44
    Продажа 39.56
  • EUR
    Покупка 38.75
    Продажа 39.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
5 августа
10:57
В оккупированных городах Луганской области россияне проводят усиленную "мобилизацию": привлекают руководителей отделов кадров предприятий и учителей
10:50
"Биолаборатория" в Рубежном и "раскол" между Зеленским и мэрами больших городов - новые фейки от росСМИ
10:50
Эксклюзив
Штурм Херсона не нужен: мы хотим создать условия, чтобы россияне сами покинули город, - майор ВСУ Ковалев
10:24
Россияне обстреляли 3 района Харькова: ранили трех гражданских, повредили дома, детские площадки и рынок
10:13
евро
Евро продолжает дешеветь: курс валют на 5 августа
10:07
Эксклюзив
Сергей Згурец
У ЗСУ есть возможности перебить линии сообщения россиян вокруг Изюма, - Згурец
10:06
Действия оккупантов поставили под угрозу нормальную работу Запорожской АЭС, - британская разведка
09:48
РФ потеряла 41 650 военных, 1792 танка, 950 систем артиллерии за время полномасштабной войны против Украины
09:47
Эксклюзив
Изменения численности белорусских подразделений у украинской границы не фиксируется, но это направление Украина максимально укрепляет, - пресс-секретарь Госпогранслужбы
09:39
Китай вызвал послов европейских государств из-за заявления G7 по Тайваню
09:35
Обновлено
Захватчики били кассетными боеприпасами и артиллерией по Николаеву: поврежден дом
09:19
Полномасштабная война РФ против Украины: 359 детей погибли, более 700 пострадали
09:14
Президент Мексики Лопес предлагает 5-летнее "перемирие" в мире перед лицом войн
09:14
Обновлено
Россия нанесла удары ракетами по пригороду Запорожья: попала в объект инфраструктуры
09:00
Анонс
Эспрессо покажет фильм о терроре оккупантов в украинском Херсоне
08:57
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 7 мирных жителей, еще 9 ранили
08:31
Россияне с "ураганов", "градов" и ракетой X-59 обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, газовод и автомобили
08:31
Энтони Блинкен
Госсекретарь США призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня
08:18
Из портов Одесчины вышли еще три судна с украинским зерном
07:52
В Нигерии правоохранители уничтожили рекордные 550 тонн наркотиков
07:45
Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, - Генштаб ВСУ
07:23
В ночном клубе Таиланда вспыхнул пожар: 13 человек погибли, десятки пострадали
06:54
В ISW назвали, перед каким выбором предстанут россияне, если Украина нажмет на Изюм
06:46
Южная Корея запустила первый месячный аппарат для испытаний космического Интернета
06:30
Оккупанты могут действовать пятью - семью ударными группами вокруг Бахмута, - ISW
06:05
Пентагон
У Пентагона появился новый спикер: кто заменит Джона Кирби
05:57
Лига Европы
Лига Европы: результаты всех матчей четверга
05:35
США отложили испытания баллистической ракеты и оставят авианосец у берегов Тайваня для мониторинга учений Китая
04:59
ВСУ уничтожили штаб россиян в Чернобаевке
03:43
Боксер русского происхождения помогает Джошуа готовиться к бою с Усиком
03:14
Россия угрожает высадкой десанта из Черного моря, - ОК "Юг"
02:26
Украинские военные уничтожили за сутки 4 российские системы С-300 на Юге
02:09
ВСУ отразили штурм спецвзвода оккупантов при поддержке БТР-82А и танкового взвода, - ОК "Юг"
00:50
Россия обстреляла Никополь
00:43
На границе с Польшей дальнобойщики перекрывали дорогу
00:30
Песков и Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 августа
00:28
Американскую спортсменку Бриттни Гринер в России приговорили к 9 годам. Байден отреагировал
00:09
Премьер Армении Пашинян заявил, что к российскому контингенту в Нагорном Карабахе "есть вопросы"
00:09
"Заря" победила "Университяту" в Лиге конференций
00:01
В Германии уменьшилось количество людей, которые считают, что санкции, введенные против России, недостаточны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV