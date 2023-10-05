Россия планирует разместить пункт базирования флота на оккупированной территории Грузии

Об этом сообщил "президент" оккупационной российской администрации Аслан Бжания в интервью пропагандистскому изданию " Известия ".

По его словам, соответствующие соглашения между Россией и непризнанным псевдогосударством уже подписаны.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ", – сказал Бжания.

Он добавил, что взаимодействие в плане военно-технического сотрудничества направлено на "повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии".