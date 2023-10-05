Россия планирует разместить пункт базирования флота на оккупированной территории Грузии
На побережье Черного моря в Абхазии (оккупированная территория Грузии) должен появиться новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ
Об этом сообщил "президент" оккупационной российской администрации Аслан Бжания в интервью пропагандистскому изданию " Известия ".
По его словам, соответствующие соглашения между Россией и непризнанным псевдогосударством уже подписаны.
"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ", – сказал Бжания.
Он добавил, что взаимодействие в плане военно-технического сотрудничества направлено на "повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии".
- В статье в российской пропагандистской помойке "Аргументы и факты", опубликованной 22 августа, Дмитрий Медведев заявил , что "присоединение" Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализовано при определенных обстоятельствах.
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