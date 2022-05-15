Россия планирует провести мобилизацию женщин на временно оккупированных территориях, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в оккупированном Крыму многие граждане во время призыва отказываются воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ.

"Всех мужчин в возрасте до 60 лет, которые прописаны в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 года вызывают в военкомат для проведения сверки", - написала она.

Денисова отметила, что оккупанты проверяют данные женщин для будущей мобилизации.

"В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации захватчики проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик" , – добавила она.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека отметила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом и нарушает права людей.

Россияне хотят провести "перепись" населения в Херсонской области. По схожему сценарию это происходило во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

В временно оккупированный Херсон прибыли вербовщики. Они ищут людей, готовых сотрудничать. Группа замучила до 50 человек, еще 120 жителей города похитили.

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