Россия планирует продать 1,8 млн тонн ворованного украинского зерна на $1 млрд, - посол Украины в Ливане Осташ
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ отметил, что долгое время страны Ближнего Востока и Африки будут зависеть от украинского зерна
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украина очень важна для стран Ближнего Востока и Африки. Потому что там достаточно сложные климатические условия для выращивания зерна и зерновых. Хочу привлечь внимание к одной детали. Неожиданно в публичное пространство вышел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и заявил, что Россия готова заменить украинское зерно, что Россия готова поставить 500 тыс. тонн бедным странам бесплатно, а недавно вышло исследование немецких журналистов, что Россия собирается продать 1,8 млн. тонн краденого украинского зерна, а это 600 млн. долларов по оценкам немецких экспертов. , что это ближе к $1 млрд. Это и свидетельствует о том, что Россия готова поставлять бесплатно ворованное украинское зерно", - подчеркнул Осташ.
Чрезвычайный и полномочный посол добавил, что в Ливане зафиксировали краденое украинское зерно.
"Украина реально спасает мир. Сейчас также мощно работает альтернативный транспортный коридор через Измаил и Рени. Именно из этих портов еженедельно несколько судов уходят на Ливан, Египет и другие страны Ближнего Востока", - подчеркнул Осташ.
- Президент Владимир Путинзаявил , что РФ якобы получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях.
- Украина не брала на себя никаких новых обязательств по выполнению "зернового соглашения"
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