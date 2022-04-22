Россия планирует привлечь Росгвардию и ФСБ к штурму Азовстали в Мариуполе, - разведка

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Он прокомментировал то, что Путин не поддержал идею Шойгу массированно штурмовать Азовсталь,

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма Азовстали. Но, по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, включая структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.

Напомним, в британской разведке считают , что решение Путина заблокировать сталелитейный завод "Азовсталь", вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе. Таким образом он хочет освободить российские силы для развертывания в других местах на Востоке Украины.